Народный артист России Сергей Безруков озвучит персонажа воронежского мультфильма «Герои Арктики». Отважный капитан атомного ледокола «Игорь Курчатов» будет не только говорить голосом актера, но и иметь с ним внешнее сходство. Неизменным спутником и другом капитана в мультфильме станет говорящий кот Иммануил Квант, талисман «Росатома». Об этом сообщили в анимационной студии «Воронеж» во вторник, 3 декабря.
Сюжет мультфильма построен на приключениях российских и китайских школьников. Они спасают найденного во льдах Арктики живого мамонтенка, обладающего разумом. Герои помогают ему сбежать от одержимого ученого и вместе отправляются в захватывающее путешествие через всю Россию, чтобы раскрыть тайну его происхождения.
«Вселенная и сюжет мультфильма погрузят зрителей в завораживающий арктический мир, где бескрайние снежные просторы соседствуют с инновационными разработками и передовыми технологиями, на фоне которых развернется история о дружбе, смелости и поддержке», — рассказали представители студии.