Народный артист России Сергей Безруков озвучит персонажа воронежского мультфильма «Герои Арктики». Отважный капитан атомного ледокола «Игорь Курчатов» будет не только говорить голосом актера, но и иметь с ним внешнее сходство. Неизменным спутником и другом капитана в мультфильме станет говорящий кот Иммануил Квант, талисман «Росатома». Об этом сообщили в анимационной студии «Воронеж» во вторник, 3 декабря.