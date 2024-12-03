На Кубани в День Неизвестного Солдата провели более тысячи мероприятий

«Вечная слава погибшим во всех войнах. Героям, которые пока остаются безымянными. Жива наша память о них и наша святая обязанность — помнить погибших в боях за Отечество, быть благодарными их бессмертному подвигу и готовыми продолжать путь великого народа-победителя», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.