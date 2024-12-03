На Кубани в День Неизвестного Солдата провели более тысячи мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В честь памятно даты в населенных пунктах региона прошли торжественные церемонии возложения венков и цветов к памятникам, выставки, а также уроки мужества на территории школ.
Кроме того, Вахта Памяти и поисковые отряды провели тематические мероприятия, на которых продемонстрировали предметы экипировки и вооружения времён Великой Отечественной войны.
Отмечается, что представители Краснодарского края примут участие в памятном мероприятии в Московской области.
«Вечная слава погибшим во всех войнах. Героям, которые пока остаются безымянными. Жива наша память о них и наша святая обязанность — помнить погибших в боях за Отечество, быть благодарными их бессмертному подвигу и готовыми продолжать путь великого народа-победителя», — сказал вице-губернатор Краснодарского края Александр Власов.
В 1966 году прах безымянного бойца перенесли из братской могилы советских воинов и торжественно захоронили в Александровском саду у стен Кремля. С этого момента каждый год 3 декабря жители России, включая и Краснодарский край, отдают дань памяти воинам, чьи останки продолжают лежать в земле неизвестными.
Напомним, поисковики установили имя пропавшего участника ВОВ из Краснодарского края.