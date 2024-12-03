Минздрав ограничил тарифы на платные приемы врачей для всех юрлиц

В Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что ограничение тарифов на платные приемы врачей-специалистов касается всех юридических лиц независимо от форм собственности.
Ранее мы писали о том, что Минздрав установил тарифы на платные прием и консультацию врача в Беларуси: «Первичный прием у профессора до 52 рублей, консультации у врачей — от 42 до 85 рублей».
И в комментарии к постановлению (№ 156 от 16 ноября 2024-го) Минздрав пояснил, что речь идет обо всех платных медицинских услугах, оказываемых юрлицами независимо от формы собственности и подчиненности, а также услугах, оказываемых индивидуальными предпринимателями.
В пресс-службе пояснили, что на данный момент услуги консультаций и приемов врачей-специалистов в Беларуси не регулируются, из-за чего возник значительный разброс уровня тарифов.
— Введение ценового регулирования и ограничения тарифов позволит ликвидировать случаи формирования тарифов со сверхдоходами, — подчеркнули в ведомстве.
Экономические обоснованные тарифы установятся именно с введением Минздравом по согласованию с МАРТ регулирования тарифов на услуги консультаций и приемов врачей-специалистов.
Постановление вступит в силу с 1 февраля 2025 года.
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