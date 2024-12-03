Роспотребнадзор рассказал о ситуации со вспышками вирусов Марбург и Оропуш

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор держит на постоянном контроле ситуацию со вспышками вирусов Марбург, Оропуш и оспы обезьян, сообщила пресс-служба ведомства.
«Специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный информационный мониторинг инфекционной заболеваемости в мире и информируют граждан о возникающих рисках и рекомендуемых мерах защиты здоровья. По имеющейся информации на данный момент случаи заболевания вирусом Марбург, Оропуш и оспой обезьян зарегистрированы в 17 странах. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.
Ведомством зарегистрированы тест-система для выявления вируса Марбург и лабораторные варианты ПЦР-набора для диагностики заболевания Оропуш, эффективность которых проверена сотрудниками Роспотребнадзора на Кубе, уточнили в пресс-службе.
Для недопущения завоза на территорию РФ опасных инфекционных болезней во всех пунктах пропуска осуществляется усиленный санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием системы «Периметр», позволяющей оценить и минимизировать риски, подчеркнули в пресс-службе.
Роспотребнадзор напомнил, при планировании отдыха необходимо заблаговременно уточнять в территориальных органах ведомства и у туроператоров сведения об эпидемиологической ситуации в стране планируемого пребывания.