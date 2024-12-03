Роспотребнадзор рассказал о ситуации со вспышками вирусов Марбург и Оропуш

«Специалисты Роспотребнадзора проводят постоянный информационный мониторинг инфекционной заболеваемости в мире и информируют граждан о возникающих рисках и рекомендуемых мерах защиты здоровья. По имеющейся информации на данный момент случаи заболевания вирусом Марбург, Оропуш и оспой обезьян зарегистрированы в 17 странах. Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.