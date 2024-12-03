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У фонтана Музтеатра в Омске появилась праздничная подсветка

Омск преображается перед новогодними праздниками.
Источник: Комсомольская правда

Накануне у Омского Музтеатра на фонтане включили новогоднюю иллюминацию. В ближайшее время тематическое световое оформление смонтируют также на фонтанах, расположенных на бульваре Победы, ул. Путилова и бульваре Заречный. Об этом в своем ТГ-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

«Создаем праздничную атмосферу приближающегося нового года. Накануне включили яркую иллюминацию на фонтане у Музыкального театра», — рассказал мэр.

Напомним, что Сергей Шелест ранее обращался к омичам с просьбой не пускать маленьких детей к световому оборудованию, так как это может быть опасно.

Фонтан у Музыкального театра в Омске является одним из самых популярных мест отдыха в центре города. Площадь фонтана составляет около 1000 квадратных метров, а блина струи до 36 метров.

Уникальная особенность фонтана заключается в том, что он синхронизирован с музыкальным репертуаром, звучащим из динамиков, установленных по периметру площади. В репертуар включены классические произведения, поп-музыка, а также оригинальные композиции, специально созданные для фонтана.