У фонтана Музтеатра в Омске появилась праздничная подсветка

Накануне у Омского Музтеатра на фонтане включили новогоднюю иллюминацию. В ближайшее время тематическое световое оформление смонтируют также на фонтанах, расположенных на бульваре Победы, ул. Путилова и бульваре Заречный. Об этом в своем ТГ-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест.
«Создаем праздничную атмосферу приближающегося нового года. Накануне включили яркую иллюминацию на фонтане у Музыкального театра», — рассказал мэр.
Напомним, что Сергей Шелест ранее обращался к омичам с просьбой не пускать маленьких детей к световому оборудованию, так как это может быть опасно.
Фонтан у Музыкального театра в Омске является одним из самых популярных мест отдыха в центре города. Площадь фонтана составляет около 1000 квадратных метров, а блина струи до 36 метров.
Уникальная особенность фонтана заключается в том, что он синхронизирован с музыкальным репертуаром, звучащим из динамиков, установленных по периметру площади. В репертуар включены классические произведения, поп-музыка, а также оригинальные композиции, специально созданные для фонтана.