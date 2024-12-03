У фонтана Музтеатра в Омске появилась праздничная подсветка

Накануне у Омского Музтеатра на фонтане включили новогоднюю иллюминацию. В ближайшее время тематическое световое оформление смонтируют также на фонтанах, расположенных на бульваре Победы, ул. Путилова и бульваре Заречный. Об этом в своем ТГ-канале рассказал мэр Омска Сергей Шелест.