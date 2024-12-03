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В Башкирии зафиксировали рост числа ОРВИ

В Башкирии фиксируется незначительный рост случаев ОРВИ.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии растет число заболевших ОРВИ. Согласно отчету регионального Роспотребнадзора, за неделю за медицинской помощью обратились более 24 тысяч человек, половина из которых — дети. Уровень заболеваемости вырос на 0,6%.

По словам специалистов, пик заболеваемости достигнет конца декабря — начало февраля, а текущая ситуация является ожидаемой многолетним наблюдениям.

Также Роспотребнадзор организовывает выездные проверки для контроля «утреннего фильтра» в школах, однако не все образовательные организации соответствуют требованиям.

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