В Башкирии зафиксировали рост числа ОРВИ

В Башкирии растет число заболевших ОРВИ. Согласно отчету регионального Роспотребнадзора, за неделю за медицинской помощью обратились более 24 тысяч человек, половина из которых — дети. Уровень заболеваемости вырос на 0,6%.
По словам специалистов, пик заболеваемости достигнет конца декабря — начало февраля, а текущая ситуация является ожидаемой многолетним наблюдениям.
Также Роспотребнадзор организовывает выездные проверки для контроля «утреннего фильтра» в школах, однако не все образовательные организации соответствуют требованиям.
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