Городские власти собираются взыскать с ФК «Ростов» почти 7 млн рублей

ФК «Ростов» и департамент имущественно-земельных отношений донской столицы будут судиться. Предварительное заседание назначили на 16 декабря 2024 года. Эта информация указана в электронной картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.
Судя по открытым данным, власти потребовали от футбольного клуба почти 7 млн рублей (4,6 млн рублей — задолженность, 2,1 млн рублей — пеня).
В документации не указан предмет спора, но портал 1rnd.ru сообщает, что ситуация якобы связана с оплатой земельного участка на улице Пойменной.