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Городские власти собираются взыскать с ФК «Ростов» почти 7 млн рублей

С ФК «Ростов» потребовали 6,7 млн рублей долга.

Источник: Комсомольская правда

ФК «Ростов» и департамент имущественно-земельных отношений донской столицы будут судиться. Предварительное заседание назначили на 16 декабря 2024 года. Эта информация указана в электронной картотеке дел Арбитражного суда Ростовской области.

Судя по открытым данным, власти потребовали от футбольного клуба почти 7 млн рублей (4,6 млн рублей — задолженность, 2,1 млн рублей — пеня).

В документации не указан предмет спора, но портал 1rnd.ru сообщает, что ситуация якобы связана с оплатой земельного участка на улице Пойменной.