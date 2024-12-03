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Государственный оркестр имени Георгия Шендерёва создадут в Крыму

На эти цели в бюджете запланировано 38 млн рублей.

По инициативе местных жителей в Крыму приняли решение о создании государственного академического оркестра имени Георгия Шендерёва. На эти цели в бюджете запланировано 38 млн рублей, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на Государственный Совет республики.

13 млн рублей из этой суммы направят на закупку музыкальных инструментов.

Как сообщил первый зампредседателя Государственного Совета Крыма Сергей Цеков, долгое время оркестр имени Шендерёва существовал на базе Симферопольской администрации и держался на энтузиазме руководителя Валентина Лобанова. Принятое решение позволит музыкантам выйти на республиканский уровень.

«Важно оказывать крымского оркестру всестороннюю поддержку, чтобы в будущем он стал одним из самых видных музыкальных коллективов современной России. У нас есть все возможности для этого», — подчеркнул Сергей Цеков.

Сначала музыканты будут работать в рамках крымской филармонии, однако затем оркестр станет самостоятельным учреждением.

музыка