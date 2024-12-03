Авиакомпания «Победа» снова начнет летать в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга весной 2025 года

Российская авиакомпания «Победа» вернет рейсы в Минск весной 2025 года, сообщает Sputnik Беларусью.
Как пояснил гендиректор российского лоукостера Дмитрий Тыщук, сейчас «Победа» приостановил рейсы в Минск. Полеты не осуществляются с 21 октября, это связано с наступлением зимнего сезона. Но уже весной 2025-го «Победа» планирует вернуть рейсы в белорусскую столицу.
— Это сезонный фактор. Мы сезонно ушли и весной возвращаемся в Минск, — прокомментировал Тыщук.
Также глава «Победы» добавил, что весной планируется рейсы лоукостера в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга.
Пока же из Минска в Москву и Санкт-Петербург летает «Белавиа» и «Аэрофлот».
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