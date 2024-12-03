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Авиакомпания «Победа» снова начнет летать в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга весной 2025 года

Компания «Победа» вернет рейсы в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга весной 2025.

Источник: Комсомольская правда

Российская авиакомпания «Победа» вернет рейсы в Минск весной 2025 года, сообщает Sputnik Беларусью.

Как пояснил гендиректор российского лоукостера Дмитрий Тыщук, сейчас «Победа» приостановил рейсы в Минск. Полеты не осуществляются с 21 октября, это связано с наступлением зимнего сезона. Но уже весной 2025-го «Победа» планирует вернуть рейсы в белорусскую столицу.

— Это сезонный фактор. Мы сезонно ушли и весной возвращаемся в Минск, — прокомментировал Тыщук.

Также глава «Победы» добавил, что весной планируется рейсы лоукостера в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга.

Пока же из Минска в Москву и Санкт-Петербург летает «Белавиа» и «Аэрофлот».

А еще мы писали, как летевший в Калининград самолет «Белавиа» вернулся в Минск из-за треснувшего стекла кабины пилотов.

Также Белгидромет сказал, какая погода будет в декабре 2024 в Беларуси.