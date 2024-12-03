Авиакомпания «Победа» снова начнет летать в Минск из Москвы и Санкт-Петербурга весной 2025 года

Как пояснил гендиректор российского лоукостера Дмитрий Тыщук, сейчас «Победа» приостановил рейсы в Минск. Полеты не осуществляются с 21 октября, это связано с наступлением зимнего сезона. Но уже весной 2025-го «Победа» планирует вернуть рейсы в белорусскую столицу.