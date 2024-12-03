В РАН заявили, что безопасность БРИКС потребует объединения научного потенциала

Иванов подчеркнул, что такое единое научно-технологическое пространство в свою очередь не будет требовать вложения дополнительных финансовых средств и ресурсов. «Нам надо исходить из того, что объединение ученых именно на фундаментальных исследованиях — это как раз и есть тот стартовый момент, который позволит дальше развивать безопасность тех стран, которые войдут в это сообщество», — заключил заместитель президента РАН.