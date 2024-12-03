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В РАН заявили, что безопасность БРИКС потребует объединения научного потенциала

Единое научно-технологическое пространство не будет требовать вложения дополнительных финансовых средств и ресурсов, отметил зампрезидента академии Владимир Иванов.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Безопасность стран — участниц БРИКС при новом миропорядке будет требовать объединения их научного потенциала. Об этом заявил заместитель президента РАН, член-корреспондент РАН Владимир Иванов, выступая на круглом столе в ТАСС на тему «Евразийская безопасность в эпоху перемен» по итогам VIII Научно-практической конференции — Форума аналитиков России.

Вице-президент академии пояснил, что в мире новой технологической глобализации лидирующие позиции займут те государства, которые смогут обеспечить высокое качество жизни населения и собственную оборону и безопасность. Для этого, как указал Иванов, странам необходимо будет иметь мощный технологический комплекс и проводить собственные фундаментальные исследования, которые, как правило, дорогостоящие.

«Если мы говорим про БРИКС, то, по-моему, одна из задач, которую надо решать, это создание единого научно-технологического пространства, но не имея в виду пространство в физическом плане, а в общем, которое позволит нам дальше вместе развиваться», — отметил он.

Иванов подчеркнул, что такое единое научно-технологическое пространство в свою очередь не будет требовать вложения дополнительных финансовых средств и ресурсов. «Нам надо исходить из того, что объединение ученых именно на фундаментальных исследованиях — это как раз и есть тот стартовый момент, который позволит дальше развивать безопасность тех стран, которые войдут в это сообщество», — заключил заместитель президента РАН.