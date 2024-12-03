Ученый Родин сообщил, что над Якутией 3 декабря сгорит астероид

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Семидесятисантиметровый астероид C0WEPC5, который в 19 часов вечера по Москве должен сгореть в небе над Якутией, не представляет угрозы для инфраструктуры и жизни людей, однако при этом его смогут увидеть жители Якутии, если он войдет в плотные слои атмосферы рядом с населенными пунктами. Об этом ТАСС сообщил профессор кафедры систем, устройств и методов геокосмической физики МФТИ Александр Родин.
«Объект метрового размера действительно может достигнуть поверхности Земли, однако в данном случае никаких последствий для инфраструктуры и людей не будет. Скорее всего да, возможность его наблюдать будет, если он пройдет вблизи населенных районов, однако здесь важно понимать, что данный регион России является относительно безлюдным», — пояснил Родин.
Как сообщает официальный канал Европейского космического агентства (ЕКА) в Х (ранее Twitter), это небесное тело было открыто утром при помощи двухметрового оптического телескопа, установленного в американской обсерватории Китт-Пик. Полученные данные позволили заранее предсказать падение C0WEPC5 на Землю и определить примерную точку, где это небесное тело войдет в плотные слои атмосферы, которая, предположительно, находится на территории Якутии.
При этом Родин добавил, что эти оценки ученых являются очень примерными, что связано с малыми размерами объекта и тем, что его орбита не была до конца известной. «Объект метрового класса, конечно, обнаружить можно, однако предсказать время входа в атмосферу и регион падения для тела, которое не находится на орбите Земли, довольно проблематично. Мне кажется, что все эти предсказания нужно рассматривать с большой долей скепсиса», — отметил ученый.
При этом в ЕКА отметили, что это четвертый случай подобного обнаружения астероида до его столкновения с Землей за текущий год и одиннадцатое заранее предсказанное падение астероида за последние шестнадцать лет с момента публикации первого подобного астрономического прогноза. Это достижение подчеркивает растущую способность человечества отслеживать возможные «космические угрозы» и оценивать последствия их падения на Землю.