Ученый Родин сообщил, что над Якутией 3 декабря сгорит астероид

При этом Родин добавил, что эти оценки ученых являются очень примерными, что связано с малыми размерами объекта и тем, что его орбита не была до конца известной. «Объект метрового класса, конечно, обнаружить можно, однако предсказать время входа в атмосферу и регион падения для тела, которое не находится на орбите Земли, довольно проблематично. Мне кажется, что все эти предсказания нужно рассматривать с большой долей скепсиса», — отметил ученый.