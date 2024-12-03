Коварное пирожное: У 26-летней девушки случился анафилактический шок из-за десерта

Бросившиеся к врачам люди объяснили, что в машине находится их 26-летняя дочь, которой очень плохо. Выяснилось, что внезапно у нее начался анафилактический шок. И, скорее всего, это реакция на арахис. Родители объяснили, что у дочери всегда была на него аллергия. И в этот раз — не досмотрели, что орех оказался в пирожном.