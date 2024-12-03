Коварное пирожное: У 26-летней девушки случился анафилактический шок из-за десерта

В Ростове-на-Дону спасли 26-летнюю девушку, у которой случился анафилактический шок. Как оказалось, причиной послужило пирожное. И только благодаря случайному стечению обстоятельств ростовчанка осталась жива.
ОРЕХ ОКАЗАЛСЯ В ПИРОЖНОМ.
В тот день дежурство у выездной бригады № 607 Городской больницы скорой медицинской помощи выдалось особенно напряженным.
— Только доставили в больницу одного пожилого пациента с подозрением на инсульт, как поступил новый вызов — к ростовчанке, у которой резко упало давление, — вспоминает врач скорой помощи Артем Мижинев.
Проезжая по проспекту Буденновскому, медики обратили внимание на легковушку, водитель которой резко включил «аварийку» и спешно припарковался у обочины. Из машины выбежали мужчина и женщина, махая руками бригаде.
Бросившиеся к врачам люди объяснили, что в машине находится их 26-летняя дочь, которой очень плохо. Выяснилось, что внезапно у нее начался анафилактический шок. И, скорее всего, это реакция на арахис. Родители объяснили, что у дочери всегда была на него аллергия. И в этот раз — не досмотрели, что орех оказался в пирожном.
Врач Артем Мижинев (справа) и медбрат Илья Марченко поместили девушку в машину скорой. Татьяна ЛЫСЕНКО.
СЧЕТ ЖИЗНИ — НА СЕКУНДЫ!
В этой ситуации нельзя было терять ни секунды. Водитель экстренно связался с диспетчером и передал вызов другой бригаде скорой. А медики поместили девушку в машину скорой и немедленно начали действовать: сделали инъекцию необходимого препарата и поставили капельницу.
— Контролировали все параметры пациентки, не позволяя развиться отеку дыхательных путей, — вспоминает Илья Марченко. — И вызвали дополнительно реанимационную бригаду скорой.
До приезда коллег Артем и Илья стабилизировали состояние пациентки, чем спасли ей жизнь. После чего ее доставили в медучреждение. И вскоре, когда состояние уже не вызывало опасений, выписали.
Оказалось, семья девушки была в нашем городе в гостях у родственников. И спустя день после случившегося уже должна была уезжать к себе в другую страну. Родители 26-летней пациентки и она сама горячо поблагодарили своих спасителей за чуткость и высочайший профессионализм.
Екатерина может с полным правом сегодня гордиться своим сыном. Татьяна ЛЫСЕНКО.
ПО ПРИМЕРУ МАМЫ.
Врач скорой Артем Мижинев признается, что, как и его коллега Илья, пришел работать на скорую помощь по зову сердца.
— Оказывать помощь здесь и сейчас, помогать людям и видеть результат своей работы — это очень важно. В этом я вижу смысл своей жизни.
Кстати, у Артема в жизни есть и яркий пример такого служения людям — это его мама Екатерина. Еще на первом курсе ростовского медуниверситета он пришел работать в одну из ростовских больниц медбратом. Позже, получив необходимые навыки, стал трудиться вместе с матерью на подстанции скорой медицинской помощи № 5 — фельдшером выездной бригады. После окончания вуза устроился врачом скорой помощи на подстанции № 6. И сейчас проходит ординатуру по специальности «анестезиология-реаниматология».
Молодой специалист стремится постоянно совершенствоваться в профессии, как и его мать. Так что Екатерина может с полным правом сегодня гордиться своим сыном.