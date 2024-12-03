В Ялте еще два объекта получили охранный статус

Ещё два объекта, расположенных в Ялте, получили охранный статус. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Янина Павленко.
Ялтинское имение княгини Долгоруковой «Биюк-Сарай», построенное в конце XIX века, получило статус объекта культурного наследия.
«До наших дней сохранились только господский дом и сторожка напротив, которую ялтинцы называют “Домом с петушком”».
Глава Ялты добавила, что имение принадлежало княгине Екатерина Долгоруковой (Юрьевской). Она была фавориткой, а затем и супругой российского императора Александра II.
«Второй объект — “Городок сказок Пушкина”. Комплекс горельефов и МАФов по мотивам произведений поэта в парке бывшего санатория “Ясная Поляна”, — отметила Павленко.
Руководитель администрации добавила, что проект создали в 80-х годах. Его автор — московский архитектор Виктор Гвоздев из группы Зураба Церетели.
«В центре — пока заброшенный, но сохранившийся остров Буян», — добавила Павленко.
По ее словам, «Городок сказок Пушкина» также стал объектом культурного наследия.