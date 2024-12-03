Aya, Keiko и Di рассказали, как попали в SEREBRO

Aya первой присоединилась к коллективу после того, как она отправила Максиму Фадееву свою анкету. Девушка также помогла найти ему остальных участниц, Keiko и Di.
Несмотря на то, что отбор в SEREBRO прошел спокойно, Aya, Keiko и Di очень переживали при подготовке к релизу. Об этом они рассказали изданию «Страсти».
У нас не было открытого кастинга в группу и прямой конкуренции с другими участниками. Но все равно было очень волнительно на этапе подготовки, особенно сейчас, когда мы запустились.
SEREBRO.
группа.
Напомним, что 29 ноября вышел первый сингл SEREBRO после возрождения группы — Song #2. На трек также был представлен клип.
Ранее девушки заявили, что не боятся сравнений с предыдущими составами.