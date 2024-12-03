Первый незаконный елочный базар ликвидировали в Петербурге

Новый год становится все ближе с каждым днем, поэтому некоторые уже начали задумываться о покупке елки. Многие любят хвойный аромат, поэтому их выбор падает на живое дерево. Однако в Петербурге официальные елочные базары пока не открылись. Обычно они появляются в городе в конце декабря. Однако предприимчивые граждане не стали ждать старта сезона и открыли незаконную точку в Адмиралтейском районе. Долго проработать ей не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.