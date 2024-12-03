В столице РТ откроется выставка, посвященная героям разных эпох

6 декабря в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941−1945 годов откроется выставка «Их мужество останется в веках», посвященная героям разных эпох. В экспозиции будут представлены личные вещи, документы и фотографии участников ВОВ и специальной военной операции.
Выставка расскажет о подвигах наших земляков — летчика Николая Столярова, дважды Героя Советского Союза, Миннула Гизатуллина, Михаила Красавина, Семена Коновалова и других воинов, также удостоенных этого высокого звания. Экспозиция познакомит посетителей музея и с современными Героями России и кавалерами Ордена мужества — Иваном Додосовым и Расимом Баксиковым.
Выставка подчеркивает связь поколений, помогая сохранять историческую память и воспитывать уважение к тем, кто защищал страну. Она призвана вдохновить на размышления о важнейших человеческих качествах, таких как мужество и самоотверженность.
Открытие пройдет с участием семей героев и бойцов, сообщает пресс-служба Национального музея РТ. Мероприятие начнется в 14:00 по адресу: пр. Шейкмана, 12. Выставка будет работать на протяжении зимы.