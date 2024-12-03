В столице РТ откроется выставка, посвященная героям разных эпох

Выставка расскажет о подвигах наших земляков — летчика Николая Столярова, дважды Героя Советского Союза, Миннула Гизатуллина, Михаила Красавина, Семена Коновалова и других воинов, также удостоенных этого высокого звания. Экспозиция познакомит посетителей музея и с современными Героями России и кавалерами Ордена мужества — Иваном Додосовым и Расимом Баксиковым.