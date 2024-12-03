Омичи заметили дикого зайца в парке «Зелёный остров»

Осенью 2024 года омичи неоднократно замечали зайцев в различных частях города. В этот раз один из жителей Омска увидел это животное в парке «Зелёный Остров». Об этом стало известно из публикации в группе «ЧП Омск» в ВКонтате.
«На “Зелёном острове” бегает дикий заяц», — лаконично отмечает автор поста и прикладывает видео.
Отметим, что в последний раз горожане видели зайца в середине ноября в этом же парке. До этого зверёк путешествовал по набережной, в сквере 200-летия Кадетского корпуса, заходил в Сквер имени борцов революции на улице Ленина и дважды заглядывал в Городской сад.
«В том году косули, в этом зайцы!» — отмечает один из комментаторов. «В следующем кабаны», — шутливо дополняет высказывание другой подписчик.
Отметим, что специалисты категорически не рекомендуют брать на руки или пытаться спасти диких животных, какими бы симпатичными они ни были. Они могут быть переносчиками заболеваний, некоторые из которых являются смертельно опасными для человека.