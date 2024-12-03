Омичи заметили дикого зайца в парке «Зелёный остров»

Отметим, что в последний раз горожане видели зайца в середине ноября в этом же парке. До этого зверёк путешествовал по набережной, в сквере 200-летия Кадетского корпуса, заходил в Сквер имени борцов революции на улице Ленина и дважды заглядывал в Городской сад.