Избирком передал вакантный мандат депутата Заксобрания Ростовской области

Вакантный депутатский мандат в Законодательном собрании Ростовской области передали Евгению Дегтяреву. Об этом информирует Избирательная комиссия Дона.
— Решение было принято сегодня, 3 декабря, — сообщает пресс-служба Избиркома.
Евгений Дегтярев — первый номер в Каменской региональной группе № 3 областного списка кандидатов.
Напомним, депутатское место в областном парламенте освободилось после досрочного прекращения полномочий Василия Голубева. Напомним, экс-губернатора региона включили в комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.