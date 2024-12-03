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Избирком передал вакантный мандат депутата Заксобрания Ростовской области

Евгений Дегтярев займет место Василия Голубева в Заксобрании Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Вакантный депутатский мандат в Законодательном собрании Ростовской области передали Евгению Дегтяреву. Об этом информирует Избирательная комиссия Дона.

— Решение было принято сегодня, 3 декабря, — сообщает пресс-служба Избиркома.

Евгений Дегтярев — первый номер в Каменской региональной группе № 3 областного списка кандидатов.

Напомним, депутатское место в областном парламенте освободилось после досрочного прекращения полномочий Василия Голубева. Напомним, экс-губернатора региона включили в комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.