Реконструкция уфимского парка Лесоводов подошла к концу

В Уфе завершили реконструкцию парка Лесоводов. В благоустроенном пространстве построили прогулочную сеть, детскую площадку и установили столы в зоне отдыха и барбекю, а также в парке предусмотрена зона для занятий спортом. Об этом рассказал мэр города.