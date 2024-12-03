Реконструкция уфимского парка Лесоводов подошла к концу

В Уфе завершили реконструкцию парка Лесоводов. В благоустроенном пространстве построили прогулочную сеть, детскую площадку и установили столы в зоне отдыха и барбекю, а также в парке предусмотрена зона для занятий спортом. Об этом рассказал мэр города.
Также в парке намерены построить зоопарк. Для этого проекта будет отдано 11 га.
Напомним, что на реконструкцию лесопарка было потрачено 386,3 млн рублей. Из них 220 млн рублей средства федерального бюджета, 146,9 млн выделил региональный бюджет, еще 19 млн — бюджет Уфы.
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