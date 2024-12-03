Пассажиры метро в Москве стали покупать меньше бумажных билетов

«Москва — мировой лидер по количеству удобных способов оплаты проезда. Жители все чаще делают выбор в пользу самых экологичных и удобных платежных решений. Набирает популярность оплата по биометрии, при которой не нужны физические носители. Для прохода достаточно посмотреть в камеру на турникете. Недавно по поручению мэра Москвы Сергея Собянина оплата по биометрии в транспорте заработала и для столичных студентов», — сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.
Он уточнил, что с января по ноябрь 2024 года пассажиры метро приобрели на 1 млн меньше бумажных билетов, чем за тот же период 2023 года. А в сравнении с 2019 годом это число сократилось более чем в два раза.
«Оплатить проезд в столице можно по биометрии, виртуальной “Тройкой”, через СБП, пластиковой картой “Тройка”, банковской картой, в том числе через телефон Android с NFC, картой москвича», — перечислили в транспортном комплексе.