Пассажиры метро в Москве стали покупать меньше бумажных билетов

«Москва — мировой лидер по количеству удобных способов оплаты проезда. Жители все чаще делают выбор в пользу самых экологичных и удобных платежных решений. Набирает популярность оплата по биометрии, при которой не нужны физические носители. Для прохода достаточно посмотреть в камеру на турникете. Недавно по поручению мэра Москвы Сергея Собянина оплата по биометрии в транспорте заработала и для столичных студентов», — сказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.