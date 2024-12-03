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Эксперты прогнозируют курс доллара в Беларуси в 2025 году на уровне 3,38 рубля

Курс доллара в Беларуси в 2025 году, по мнению аналитиков, будет на уровне 3,38.

Источник: Комсомольская правда

Авторы макропрогноза Евразийского банка развития (ЕАБР) полагают, что курс белорусского рубля к доллару в 2025 году составит около 3,38 рубля, пишет Sputnik.by.

Напомним, что в ноябре 2024 года курс доллара на биржевых торгах достиг пика 28 ноября и равнялся 3,5951 рубля. А во время торгов 3 декабря доллар опустился до отметки 3,5227.

В своем прогнозе эксперты ЕАБР прогнозируют расширение дефицита внешней торговли из-за ограниченных возможностей роста экспорта при сохраняющемся спросе на импорт. По их мнению, это приведет к умеренному ослаблению белорусского рубля к доллару.

Однако, курс рубля будет поддерживаться на внутреннем рынке за счет того, что физлица и нерезиденты будут сдавать иностранную валюту.

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