Последние новости к вечеру 3 декабря 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 3 декабря 2024 года.
Парламент Абхазии отклонил соглашение с РФ, вызвавшее протесты
Парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение о российских инвестициях. В это время у здания парламента находились оппозиционеры, протестуя против договора. Они опасаются, что компании РФ поднимут цены на жилье и навредят местному бизнесу.
Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение после экстренного совещания из-за угрозы паралича власти на фоне попыток инициировать его импичмент.
Кобахидзе: попытка устроить Майдан в Грузии провалилась
Китай ввел ресурсные санкции против США
Китай запретил экспорт в США ряда материалов двойного назначения, включая галлий и германий, в ответ на угрозу Дональда Трампа о 10% пошлинах на китайский импорт.
Уровень рождаемости в Евросоюзе упал до рекордного минимума
В 2023 году в ЕС родилось 3,665 млн детей — рекордно низкий показатель с 1961 года, что на 5,5% меньше, чем в 2022-м. Снижение связано с экономической неуверенностью, ростом цен и глобальными кризисами.