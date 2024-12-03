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Последние новости к вечеру 3 декабря 2024 года

Обзор последних новостей к вечеру 3 декабря 2024 года. Делимся информацией о событиях, произошедших в России и мире за день. Главные моменты 3 декабря — в проекте Новости Mail.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к вечеру 3 декабря 2024 года.

Парламент Абхазии отклонил соглашение с РФ, вызвавшее протесты

Протесты в Абхазии
Источник: РИА "Новости"

Парламент Абхазии отказался ратифицировать соглашение о российских инвестициях. В это время у здания парламента находились оппозиционеры, протестуя против договора. Они опасаются, что компании РФ поднимут цены на жилье и навредят местному бизнесу.

Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения

Флаг Южной Кореи
Источник: РИА "Новости"

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение после экстренного совещания из-за угрозы паралича власти на фоне попыток инициировать его импичмент.

Кобахидзе: попытка устроить Майдан в Грузии провалилась

Протесты в Грузии
Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о провале попыток оппозиции повторить сценарий украинского Майдана. Протесты начались 28 ноября после его заявления о приостановке переговоров о членстве Грузии в ЕС до 2028 года.

Китай ввел ресурсные санкции против США

Китай запретил экспорт в США ряда материалов двойного назначения, включая галлий и германий, в ответ на угрозу Дональда Трампа о 10% пошлинах на китайский импорт.

Уровень рождаемости в Евросоюзе упал до рекордного минимума

В 2023 году в ЕС родилось 3,665 млн детей — рекордно низкий показатель с 1961 года, что на 5,5% меньше, чем в 2022-м. Снижение связано с экономической неуверенностью, ростом цен и глобальными кризисами.