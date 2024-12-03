Какая погода будет в Казахстане 4 декабря

АСТАНА, 3 дек — Sputnik. Погоду на большей части Казахстана 4 декабря будут формировать атмосферные фронтальные разделы, что обусловит неустойчивый характер погоды. В северных, центральных регионах страны прогнозируется небольшой снег, в южных, восточных регионах осадки (дождь, снег), гололед. Лишь на западе, юго-западе республики, под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туманы. В температурном фоне значительных изменений не ожидаются.