Какая погода будет в Казахстане 4 декабря

АСТАНА, 3 дек — Sputnik. Погоду на большей части Казахстана 4 декабря будут формировать атмосферные фронтальные разделы, что обусловит неустойчивый характер погоды. В северных, центральных регионах страны прогнозируется небольшой снег, в южных, восточных регионах осадки (дождь, снег), гололед. Лишь на западе, юго-западе республики, под влиянием антициклона, ожидается погода без осадков. По республике ожидаются туманы. В температурном фоне значительных изменений не ожидаются.
В Абайской области по данным синоптиков ночью на востоке, юге и в центре прогнозируется снег, днем на востоке области небольшой снег. На севере, юге, в центре области туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере области 13 мороза, днем 1−6 мороза, на юге области 2 тепла.
В Акмолинской области на западе, севере и востоке ожидается небольшой снег, туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на юге, востоке области 11, днем 1−6 мороза.
В Актюбинской области на севере и западе возможен небольшой снег, гололед. Ветер юго-западный, южный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, днем 0−5 мороза.
В Алматинской области осадков не ожидается. На севере, юге, в горных районах области временами туман. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 8−13 мороза, днем 2−7 тепла, в горных районах области 5 мороза.
В Атырауской области ночью на западе обещают небольшой снег. Ночью и утром на востоке области туман. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 мороза, днем 2 мороза-3 тепла.
В Восточно-Казахстанской области ночью на севере и востоке прогнозируют снег, на западе, северо-западе области небольшой снег, днем на севере области небольшой снег. На западе, севере, юге области туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 5−10, на севере, востоке области 16, днем 1−6, на востоке области 9 мороза.
В Жамбылской области будет без осадков. На юге, востоке, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный 9−14, на северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 8 мороза, днем 0−5 тепла, в горных районах области 3 мороза.
В Жетысуской области ночью на востоке и в горных районах обещают снег. На востоке, в горных районах области временами туман. Ветер восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 4−9, в горных районах области 14 мороза, днем 2−7 тепла, в горных районах области 3 мороза.
В Западно-Казахстанской области на севере и востоке вероятны небольшие осадки (дождь, снег). На севере, востоке области туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, на востоке области 8 мороза, днем 2 мороза-3 тепла.
В Карагандинской области на севере, юге и востоке возможен небольшой снег. Ночью и утром на севере, востоке, юге области туман. Ветер юго-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 9−14, на севере области 17, на юге области 3 мороза, днем 4−9 мороза, на юге области 1 тепла.
В Костанайской области ночью и утром на севере и востоке прогнозируют небольшой снег. На юге области туман. Ветер юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 2−7, на востоке области 10 мороза, днем 4 мороза-1 тепла.
В Кызылординской области без осадков. На севере, юге, в центре области туман. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 3−8 мороза, днем 1 мороза-4 тепла.
В Мангистауской области осадков не обещают. Ночью и утром на севере области туман. Ветер восточный, юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 3 мороза-2 тепла, на севере области 6 мороза, днем 1 мороза-4 тепла.
В Павлодарской области на западе и севере вероятен небольшой снег. Ветер юго-западный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью 7−12, днем 3−8 мороза.
В Северо-Казахстанской области на западе возможен небольшой снег. Ветер юго-западный 9−14, на западе, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на западе области 11, днем 0−5 мороза.
В Туркестанской области на севере области пройдут небольшие осадки (дождь, снег). На юге, севере, западе, в горных и предгорных районах области туман. Ветер северо-восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 0−5, в горных районах области 8 мороза, днем 4−9, на севере, в горных районах области 1 тепла.
В Улытауской области ночью на востоке обещают небольшой снег. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер восточный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 3−8, на востоке области 12 мороза, днем 4 мороза-1 тепла, на востоке области 7 мороза.
Погода в мегаполисах
В г. Астане синоптики прогнозируют переменную облачность, временами небольшой снег, туман. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 9−11, днем 1−3 мороза.
В г. Алматы ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер 0−5 м/с. Температура воздуха ночью 2−4 мороза, днем 3−5 тепла.
В г. Шымкенте также ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 1−3 мороза, днем 6−8 тепла.