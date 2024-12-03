Теория катастрофизма: как (не) вымерли огромные животные

В соответствии со своими геологическими взглядами Лаи? ель считал, что вымирания животных происходили в значительнои? степени, если не полностью, за счет постепенного исчезновения видов, вызванного таким же постепенным изменением климата. Чарльз Дарвин (1809−1882), на которого сильно повлияли представления Лаи? еля, соглашался с тем, что вымирание — это постепенныи? процесс, но подчеркивал вклад таких биологических факторов, как естественныи? отбор и межвидовая борьба. Хотя ему было интереснее выяснить роль среды как движущеи? силы эволюционного процесса, чем ее возможное влияние на вымирание видов, он, безусловно, понимал, что эти два процесса неразрывно связаны и одинаково важны для истории жизни на Земле. С точки зрения Дарвина, вымирание могло привести либо к полному исчезновению группы, либо к ее преобразованию в другои? новыи? вид. При этом он не поддерживал концепцию массовых вымирании?, потому что идея одновременного исчезновения сразу многих видов отдавала катастрофизмом, с которым Дарвин был принципиально не согласен. Хотя ему пришлось объяснять масштабное исчезновение некоторых групп, таких как динозавры или трилобиты, он сделал это как истинныи? последователь Лаи? еля, предположив, что их вымирание происходило в течение очень большого периода времени. Кроме того, он утверждал, что хотя, судя по находкам в неоднородных геологических разрезах, может показаться, будто эти виды исчезли одновременно, они, вероятно, прежде чем исчезнуть полностью, могли сохраняться на протяжении того или иного временного периода в отдельных областях, которые еще не до конца исследованы. Возможно, происходил «некии? обширныи? процесс, деи? ствующии? в целом мире», которыи? определял, кто выживет и кто умрет.