В Ростове-на-Дону ряд многоквартирных домов остались без отопления

Ряд домов в Ростове-на-Дону временно остались без отопления из-за дефектов на трубах. Об этом 3 декабря сообщили в телеграм-канале городского департамента ЖКХ и энергетики.
В частности, из-за технических проблем на улице Кривоноса ограничения коснулись семи многоквартирных домов, восстановить подключения в этих случаях пообещали до 18 часов вечера сегодняшнего дня.
Из-за другой коммунальной аварии котельная на проспекте 40-летия Победы начала работать на пониженных параметрах. Это также повлияло на ситуацию с отоплением жилых домов.
В ремонтных работах задействовали специалистов АО «Теплокоммунэнерго».