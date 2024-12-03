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В Ростове-на-Дону ряд многоквартирных домов остались без отопления

В некоторых домах Ростова из-за дефекта коммуникаций было ограничено отопление.

Источник: Комсомольская правда

Ряд домов в Ростове-на-Дону временно остались без отопления из-за дефектов на трубах. Об этом 3 декабря сообщили в телеграм-канале городского департамента ЖКХ и энергетики.

В частности, из-за технических проблем на улице Кривоноса ограничения коснулись семи многоквартирных домов, восстановить подключения в этих случаях пообещали до 18 часов вечера сегодняшнего дня.

Из-за другой коммунальной аварии котельная на проспекте 40-летия Победы начала работать на пониженных параметрах. Это также повлияло на ситуацию с отоплением жилых домов.

В ремонтных работах задействовали специалистов АО «Теплокоммунэнерго».