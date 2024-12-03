Порт-Сент-Луси
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Работу пропускного пункта «Бендеры-Кишинев» сделают более эффективной

Приднестровье увеличит число сотрудников спецведомств на пропускном пункте «Бендеры-Кишинев».

Источник: Sputnik.md

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек — Sputnik. Приднестровская сторона увеличат количество сотрудников таможенной и погранслужбы на пропускном пункте «Бендеры-Кишинев». Изменения вводятся в ответ на полученные жалобы от населения о загруженности и больших очередях на этом ТПП.

По мнению главы Приднестровья Вадима Красносельского, посетившего пропускной пункт, сотрудники спецведомств должны быть на каждой линии, а не по одному на въезд и на выезд, как сейчас.

Для улучшения пропускной способности на ТПП разделят транспортные потоки: выделят отдельные полосы для легковых машин и маршруток. Пока отдельно идут только грузовые фуры, а весь остальной транспорт — в общем потоке.

Также, как сообщает пресс-служба лидера Приднестровья, есть планы выделить отдельное окно для оформления документов водителями большегрузов. Его могут обустроить непосредственно на новой, недавно открытой, площадке для досмотра грузовиков.