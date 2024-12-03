Работу пропускного пункта «Бендеры-Кишинев» сделают более эффективной

ТИРАСПОЛЬ, 3 дек — Sputnik. Приднестровская сторона увеличат количество сотрудников таможенной и погранслужбы на пропускном пункте «Бендеры-Кишинев». Изменения вводятся в ответ на полученные жалобы от населения о загруженности и больших очередях на этом ТПП.
По мнению главы Приднестровья Вадима Красносельского, посетившего пропускной пункт, сотрудники спецведомств должны быть на каждой линии, а не по одному на въезд и на выезд, как сейчас.
Для улучшения пропускной способности на ТПП разделят транспортные потоки: выделят отдельные полосы для легковых машин и маршруток. Пока отдельно идут только грузовые фуры, а весь остальной транспорт — в общем потоке.
Также, как сообщает пресс-служба лидера Приднестровья, есть планы выделить отдельное окно для оформления документов водителями большегрузов. Его могут обустроить непосредственно на новой, недавно открытой, площадке для досмотра грузовиков.