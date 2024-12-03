«Потерпите совсем немного»: глава Башкирии сказал, когда в республике утвердят состав правительства

— У нас никакого вакуума исполнительной власти нет. Есть правительство, и оно работает. Есть ряд небольших нюансов. Большинство министров по отраслям деятельности согласовывается с аналогичным федеральным министерством: есть определенные квалификационные требования, проходят собеседования. Подавляющее число [членов правительства] продолжит свою работу. Потерпите совсем немного. Сроки не буду обозначать, но в самом скором времени, — заявил руководитель региона.