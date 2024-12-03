Пять пятизвездочных гостиниц работают в Беларуси

О развитии гостиничной сети в Беларуси рассказала начальник отдела сертификации услуг БелГИСС Татьяна Смирнова, сообщает belgiss.by.
Она проинформировала о требованиях к объектам размещения при добровольной сертификации.
Сообщается, что обязательные требования к гостиницам различных категорий включают в себя 263 критерия и сгруппированы в 12 разделов.
На данный момент сертификаты соответствия в Беларуси имеют 69 средств размещения («пять звезд» — 5 средств размещения, «четыре звезды» — 10, «три звезды» — 39, «две звезды» — 8, «без звезд» — 7), что составляет 11,4% от общего количества действующих объектов.
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