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GFRIEND впервые за четыре года анонсировали выход новой музыки

Южнокорейский герлз-бэнд GFRIEND выпустит лонгплей Season of Memories 13 января 2025-го. До этого, 6 января, состоится премьера сингла в поддержку пластинки. Это будет первый релиз группы после распада в 2021 году.

Источник: Звук

Южнокорейский герлз-бэнд GFRIEND выпустит лонгплей Season of Memories 13 января 2025-го. До этого, 6 января, состоится премьера сингла в поддержку пластинки. Это будет первый релиз группы после распада в 2021 году.

В начале 2025 года GFRIEND отпразднуют десятилетнюю годовщину коллектива выпуском новой музыки.

Последний альбом группы «回:Walpurgis Night» увидел свет в ноябре 2020 года. А в мае 2021-го GFRIEND были расформированы после истечения срока действия их эксклюзивного контракта.

Ранее Stray Kids, BTS и Blackpink были признаны самыми популярными K-pop-группами в России.