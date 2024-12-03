Глава СПЧ Фадеев призвал убрать Соловецкий камень с Лубянки

«У нас есть межведомственная рабочая группа по увековечиванию памяти жертв политических репрессий, в нее входит, например, начальник архива ФСБ, работает вместе с нами. Так вот мандат этой группы истекает в этом году. В прошлом году на встрече с президентом я этот вопрос поднял. Он сказал: “Конечно, продолжайте работать”. Правительство выпустило распоряжение, мандат продлен до 2030 года. Это решение президента. Кто что думает, во власти, в обществе, мне, как советнику, в данном случае неважно, потому что есть решение президента», — добавил Фадеев.