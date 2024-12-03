В Белгороде разработали препарат на основе гипса для защиты растений от плесени

Степень подавления роста плесневого гриба запатентованной композицией составила 76,7%. Ученые доказали, что введение в композицию порошка сульфата кальция не только увеличивает противогрибковую активность препарата по сравнению с чистой культурой, но и позволяет расширить спектр возможных применений цитрогипса — побочного продукта производства лимонной кислоты, в большом количестве накопленного в виде отложений. «Впереди у нас более подробные исследования и мы рассчитываем на то, что будет еще больше возможных вариантов применений гипса и микроорганизмов. Это важно, потому что в России планируется открытие новых заводов по производству лимонной, и мы должны использовать опыт Белгородской области на благо всей страны», — отметила директор Регионального микробиологического центра НИУ «БелГУ».