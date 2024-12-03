В Белгороде разработали препарат на основе гипса для защиты растений от плесени

БЕЛГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») использовали порошок сульфата кальция (гипс) для получения биокомпозиции, которая позволит защищать сельскохозяйственные растения от плесени. Средство подавляет рост плесневого гриба на 76,7%, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Запатентованная композиция на основе выделенного в БелГУ штамма бактерий эффективно подавляет рост плесневого гриба. Новая противогрибковая композиция создана командой ученых под руководством директора Регионального микробиологического центра НИУ “БелГУ” Инны Соляниковой и Татьяны Никуличевой. Разрабатывали и исследовали композицию ученые центра и участники команды исполнителей госзадания на создание в 2021 году новых лабораторий под руководством молодых перспективных специалистов нацпроекта “Наука и университеты”, в числе которых инженер-исследователь РМЦ Никита Ляховченко», — пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что изобретение представляет собой порошок, его можно использовать в сельском хозяйстве и растениеводстве, особенно в органическом земледелии. От существующих аналогов разработка отличается тем, что ее основу составляет комбинация порошка сульфата кальция и полезной бактерии Bacillus subtilis.
Степень подавления роста плесневого гриба запатентованной композицией составила 76,7%. Ученые доказали, что введение в композицию порошка сульфата кальция не только увеличивает противогрибковую активность препарата по сравнению с чистой культурой, но и позволяет расширить спектр возможных применений цитрогипса — побочного продукта производства лимонной кислоты, в большом количестве накопленного в виде отложений. «Впереди у нас более подробные исследования и мы рассчитываем на то, что будет еще больше возможных вариантов применений гипса и микроорганизмов. Это важно, потому что в России планируется открытие новых заводов по производству лимонной, и мы должны использовать опыт Белгородской области на благо всей страны», — отметила директор Регионального микробиологического центра НИУ «БелГУ».
По мнению разработчиков, комбинирование гипса с микроорганизмами может не только помочь экологии в утилизации загрязняющих окружающую среду отходов. Этот подход позволит разработать необходимую форму препарата для использования с беспилотными авиационными системами (БАС). Эффективное решение в использовании биологических средств защиты растений будет востребовано на растущем и развивающемся в России рынке обработки полей.