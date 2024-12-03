Радий Хабиров определил сроки завершения строительства мечети Ар-Рахим в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию вокруг строительства мечети Ар-Рахим, отметив, что проект находится в процессе реализации. Он подчеркнул, что власти понимают важность этого объекта для населения и делают все возможное для скорейшего завершения работ.
«В декабре мы получим результаты экспертизы о состоянии стен, фундамента, крыш, купола. В итоге с фундаментом все хорошо. Надо менять кровлю, где стоят минареты», — сказал глава региона.
По словам Радия Хабирова, мечеть Ар-Рахим — огромный строительный объект, который сам по себе очень сложный. Сейчас специалисты занимаются сметной документацией, и строительство минаретов планируют завершить уже в этом году. По словам главы республики, разумные сроки полного завершения строительства мечети — четыре года.
«Мы начинаем сейчас проектировать облицовку фасада, которую предполагаем в первой половине 2025 года уже существенно сделать. Параллельно будем вести работы, связанные с коммуникациями. Там есть ряд сложных, но решаемых вопросов. Сначала завершим внешний контур, а к следующей зиме уже сделаем отопление», — добавил Радий Хабиров. — «Объект уже долго стоит, а каждый объект, чем дольше стоит, тем больше проблем порождает. Мы начали эту работу, понимаем, что делать, у нас есть команда, которая этим занимается, а также у нас есть понимание финансирования».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.