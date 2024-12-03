Радий Хабиров определил сроки завершения строительства мечети Ар-Рахим в Уфе

«Мы начинаем сейчас проектировать облицовку фасада, которую предполагаем в первой половине 2025 года уже существенно сделать. Параллельно будем вести работы, связанные с коммуникациями. Там есть ряд сложных, но решаемых вопросов. Сначала завершим внешний контур, а к следующей зиме уже сделаем отопление», — добавил Радий Хабиров. — «Объект уже долго стоит, а каждый объект, чем дольше стоит, тем больше проблем порождает. Мы начали эту работу, понимаем, что делать, у нас есть команда, которая этим занимается, а также у нас есть понимание финансирования».