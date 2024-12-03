Нарядно и экономно: Как Ростов-на-Дону украшают к Новому году, рассказали в администрации

С началом зимы актуальной стала тема новогоднего оформления донской столицы. Ее подробно обсудили на расширенном планерном совещании под председательством главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, которое состоялось во вторник, 3 декабря.
И В ЦЕНТРЕ ГОРОДА, И В СПАЛЬНЫХ РАЙОНАХ.
Как подчеркнул глава, в нынешних условиях город не стал закупать дополнительные новогодние композиции, гирлянды и прочие атрибуты праздника, которые задают особое настроение улицам и проспектам донской столицы.
— В этом году было принято решение — не тратить деньги на приобретение новых украшений, а использовать по максимуму уже имеющиеся, — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Праздничное настроение жителям и гостям города подарят красочные композиции — световые деревья, деревянные игрушки, гирлянды, арки и другие композиции.
— Несмотря на то, что большинство инсталляций планируется установить в центральной части города, новогоднее настроение будем создавать и в спальных районах, — обратил внимание Алексей Валентинович.
Новые украшения в этом году было решено не закупать. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.
Также в городе будут установлены новогодние ели, празднично подсвечены фасады зданий, украшены гирляндами площади и магистрали. Управляющие компании обязали украсить подъезды многоквартирных домов и придомовые территории.
ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЯРКИХ ОГНЕЙ В ЗООПАРКЕ.
Стоит отметить, что в создании новогоднего настроения в Ростове примут участие и транспортные компании. Так, гирлянды, яркие наклейки и другая праздничная атрибутика появятся в автобусах, троллейбусах и трамваях на городских маршрутах.
— К Новому году готовятся и городские парки, учреждения образования и здравоохранения, объекты торговли и промышленные предприятия, — перечислил Алексей Логвиненко.
И впервые Ростовский-на-Дону зоопарк украсят десятью тысячами ярких огней. Кроме того, по доброй традиции 22 декабря на территории городского зоосада начнет свою работу резиденция Деда Мороза: добрый волшебник приглашает в гости маленьких ростовчан.
— Поручил проработать направлениям вопрос участия в праздничном оформлении города бизнес-сообщества, предприятий и организаций, — подчеркнул глава администрации. — Каждый ростовчанин может внести свой вклад в создание праздничной атмосферы. Приглашаю всех присоединиться. Давайте вместе украсим наш любимый город.
30 ЕЛОЧНЫХ БАЗАРОВ.
Напомним, в декабре в Ростове заработают десятки елочных базаров, где ростовчане и гости города смогут приобрести ели, сосны и пихты. Полный список точек, где торговля новогодними деревьями разрешена, назвали в администрации города.
Большинство украшений появится в центре города. Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.
Елочные базары будут работать по ул. Добровольского, 20, и Добровольского, 30, Московская, 50а, и Московская, 52а, пр. Ворошиловский, 105, и Михаила Нагибина, 19, пл. Ленина и Карла Маркса, ул. Таганрогская, 116, 2-я Краснодарская, 159, 2-я Краснодарская — «Аллея Роз», Зорге, 39, Зорге на пересечении с проспектом Стачки, пр. Коммунистический, 27, Коммунистический, 27б, и Коммунистический, 42, ул. Маршала Жукова, 36/5, пр. Стачки, 231, Ленина, 127, ул. Волкова, 2, Фурмановская, 150, ул. Волкова на пересечении с проспектом Космонавтов, пл. Рабочая, 1, ул. Максима Горького, 159.
Проработают елочные базары до 31 декабря. Также новогодние деревья будут продавать в крупных гипермаркетах и торговых центрах.
— Мы в свою очередь, проконтролируем, чтобы новогодние деревья были безопасными для потребителей, имели все необходимые документы. Особое внимание в эти дни к стихийным площадкам — незаконная торговля в нашем городе запрещена. Нарушителям грозит административная ответственность.