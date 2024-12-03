Покупать с земли — небезопасно: Власти Ростова усилили борьбу с незаконной торговлей перед Новым годом

— Как правило, у торговцев нет никаких документов на реализуемый товар и ответственность за его качество и безопасность никто не несет, — предупреждает ростовчан об опасности покупок с земли Алексей Валентинович. — Это неприемлемо. Поэтому поручил Управлению торговли проработать более действенный механизм борьбы со стихийной торговлей и представить план мероприятий на декабрь.