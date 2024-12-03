Покупать с земли — небезопасно: Власти Ростова усилили борьбу с незаконной торговлей перед Новым годом

На календаре — начало зимы, а это значит, что в предновогодней суете требуется пристальное внимание порядку в городе. И это стало одной из ключевых тем расширенного планерного совещания, которое состоялось в городской администрации во вторник, 3 декабря. Мероприятие провел глава администрации Алексей Логвиненко.
ЕЖЕДНЕВНО ПРОВОДЯТСЯ РЕЙДЫ.
И первым вопросом во время обсуждения стало обеспечение порядка на прилавках. Глава подчеркнул, что нужно обеспечить ростовчанам и гостям города безопасные покупки, без контрафакта.
— В преддверии новогодних праздников будет усилено взаимодействие Управления торговли, районных администраций и правоохранительных органов по ликвидации незаконной торговли и изъятию контрафактной продукции, — прокомментировал Алексей Логвиненко.
И для того, чтобы исключить незаконную реализацию таких товаров, в донской столице в декабре ежедневно проводятся рейды по пресечению торговли в непредназначенных для этих целей местах, в том числе с машин и с земли.
— Как правило, у торговцев нет никаких документов на реализуемый товар и ответственность за его качество и безопасность никто не несет, — предупреждает ростовчан об опасности покупок с земли Алексей Валентинович. — Это неприемлемо. Поэтому поручил Управлению торговли проработать более действенный механизм борьбы со стихийной торговлей и представить план мероприятий на декабрь.
ОСТОРОЖНО С ПИРОТЕХНИКОЙ.
Глава администрации города обратил внимание на ежегодную тенденцию: чем ближе становятся новогодние праздники, тем больше растет количество торговых развалов на улицах города, где чего только не продают — от продуктов до пиротехники.
— Их число увеличится в разы. Поэтому предстоит большая совместная работа с правоохранительными органами по пресечению незаконной торговли пиротехническими изделиями.
К пиротехнике в преддверии новогодних праздников — особое внимание. Сотрудники экстренных служб Ростова-на-Дону всегда работают в режиме повышенной готовности в праздники.
— Так, в новогоднюю ночь — 2023 при запуске фейерверков были травмированы девять человек. Всем своевременно оказана медицинская помощь. А в ночь на 1 января 2024 года не было выявлено ни одного пострадавшего из-за неправильного обращения с пиротехникой, — напомнил глава.
ИЗБЕГАТЬ КОНТРАФАКТА.
Кроме того, в новогодние праздники растет риск отравления алкогольной продукцией. В медицинских учреждениях готовятся оказывать помощь пострадавшим от нее людям, а городские власти ведут борьбу с незаконной торговлей спиртным.
— Наша приоритетная задача — сохранение жизни и здоровья горожан. В администрации работает телефон горячей линии по приему от населения информации о нарушениях действующего законодательства.
Так, о нелегальной торговле можно сообщить по номеру 8 (863) 240−63−27, а о нарушениях в обороте алкогольной продукции можно сообщить по телефону 8 (863) 240−91−69.
— Благодаря слаженной работе с министерством здравоохранения региона информация обо всех обращениях в медицинские учреждения с подозрением на отравление суррогатным алкоголем и контрафактными продуктами питания, незамедлительно поступает в администрацию. По всем случаям проводим работу с нарушителями.
Риск реализации контрафактной продукции существенно возрастает в местах несанкционированной торговли, в том числе незаконно размещенных торговых объектах, обращает внимание глава.
— Работа по противодействию незаконному обороту промышленной продукции находится на моем личном контроле и будет продолжена.