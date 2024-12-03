Ростов-на-Дону сковали пробки в восемь баллов

В Ростове-на-Дону образовались пробки в восемь баллов. Об этом сообщили ростовчане вечером 3 декабря.
Согласно данным «Яндекс Карт», пробки сковали практически весь центр Ростова-на-Дону. Так, заторы есть на улице Красноармейской, Кировском проспекте, а также Большой Садовой. Затруднено движение и в районе ЦГБ — пробка тянется практически по всему проспекту Ворошиловскому, Соколова и Михаила Нагибина.
Также пробки есть на улицах Станиславского, Социалистической, Береговой и проспекте Стачки.
Отметим, водителям стоит заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в заторы.