Ростов-на-Дону сковали пробки в восемь баллов

Согласно данным «Яндекс Карт», пробки сковали практически весь центр Ростова-на-Дону. Так, заторы есть на улице Красноармейской, Кировском проспекте, а также Большой Садовой. Затруднено движение и в районе ЦГБ — пробка тянется практически по всему проспекту Ворошиловскому, Соколова и Михаила Нагибина.