Снимут и будут ремонтировать около полутора лет: глава Башкирии рассказал о предстоящей реконструкции памятника Салавату Юлаеву в Уфе

— Нам предстоит очень сложная работа. Обследования неоднократные на протяжении лет показали, что памятник находится в предаварийном состоянии. Коррозия поразила весь памятник. Это очень большая угроза памятнику. Плюс — есть вопросы по постаменту. Мы наняли подрядную организацию, которая сейчас делает проект реконструкции. Он сегодня получил положительное заключение государственной федеральной экспертизы. У нас есть все документы начинать эту работу. Процесс реставрации предполагает даже замену некоторых частей памятника, потому что они пришли из-за ржавчины в негодность. Вы знаете, что одного элемента памятника уже нет? На упряжи отсутствует медальон. Полагаю, что после Нового года мы начнем формировать в бюджете республики сумму денег, необходимую для начала этой работы. В следующем надо уже приступать [к реконструкции] — рисковать уже нельзя. Еще год-два — и памятник можем потерять. Где-то полтора года памятник восстанавливаться. Тот вариант реконструкции, который предлагают эксперты, предполагает демонтаж памятника, — заявил руководитель региона.