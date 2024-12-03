В Петербурге создали VR-тренажер для руководителей поисково-спасательных работ

Тренажер под названием Alone in forest («Один в лесу») позволяет в игровой форме обучать руководителей поисковых работ. Один из игроков примеряет на себя роль потерявшегося и «попадает» в ночной лес, с которым может взаимодействовать с помощью VR-очков, в то время как руководитель поисково-спасательных работ находится на связи с ним в реальном мире и принимает решения, основанные на информации, предоставляемой потерявшимся. Потерявшийся устно передает информацию о своем положении, обнаруженных препятствиях и условиях окружающей среды, а поисковик анализирует эту информацию и передает в микрофон необходимые указания для спасения.