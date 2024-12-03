В Петербурге создали VR-тренажер для руководителей поисково-спасательных работ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Школьник из Петербурга под руководством ученых Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создал VR-тренажер для руководителей поисково-спасательных работ. Разработка позволит поисковикам улучшить свои навыки, сообщили в пресс-службе вуза.
«Ученик 9-го “М” класса Академической гимназии им. Д. К. Фаддеева Санкт-Петербургского государственного университета под руководством ученых кафедры информатики СПбГУ создал тренажер для руководителей поисково-спасательных работ в виртуальной реальности. Разработка позволяет в игровой форме улучшать навыки коммуникации с людьми, заблудившимися в лесу, чтобы ускорять их поиск», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, поисково-спасательные операции охватывают широкий спектр задач, начиная от эффективного поиска пропавших и оказания им первой помощи, заканчивая координированной эвакуацией и последующей реабилитацией. Часто возникают ситуации, когда поисковикам с пострадавшими удается установить связь, но для эффективного решения задачи спасения необходимо иметь специфические навыки, среди которых установление доверительного контакта, умение быстро и четко получать информацию.
Тренажер под названием Alone in forest («Один в лесу») позволяет в игровой форме обучать руководителей поисковых работ. Один из игроков примеряет на себя роль потерявшегося и «попадает» в ночной лес, с которым может взаимодействовать с помощью VR-очков, в то время как руководитель поисково-спасательных работ находится на связи с ним в реальном мире и принимает решения, основанные на информации, предоставляемой потерявшимся. Потерявшийся устно передает информацию о своем положении, обнаруженных препятствиях и условиях окружающей среды, а поисковик анализирует эту информацию и передает в микрофон необходимые указания для спасения.
«Такой подход позволяет эффективно симулировать реальные ситуации поиска и спасения людей. В игровой форме и без риска для здоровья статистов, в любое удобное время проходить обучение грамотному выводу из леса по телефону», — привели в пресс-службе слова ученика Академической гимназии им. Д. К. Фаддеева СПбГУ Даниила Гриненко.