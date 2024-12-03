Разработаны многоразовые баллоны для бариатрических операций

Последующие наблюдения показали, что свиньи начали есть на 60% меньше корма через месяц после установки баллона и помпы. При этом исследователи не зафиксировали существенных побочных эффектов и изменений в пищевом поведении животных, что говорит о хорошей переносимости терапии. В ближайшем будущем, как надеются исследователи, разработанный ими подход позволит избавиться от лишнего веса тем, кому не помогают семаглутид и прочие новые лекарства от ожирения.