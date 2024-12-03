Разработаны многоразовые баллоны для бариатрических операций

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Американские биоинженеры разработали новый тип желудочных баллонов, которые можно многократно увеличивать и уменьшать в объеме, что позволит повысить эффективность бариатрических методов избавления от лишнего веса. Имплантация баллонов в желудок подопытных свиней снизила массу съедаемой ими пищи на 60%, сообщила пресс-служба Массачусетского технологического института (MIT).
«Мы разработали желудочный баллон, который можно надуть непосредственно перед приемом пищи, что должно уменьшить количество поедаемой пищи. Затем его можно сдуть и таким образом избежать формирования эффекта привыкания. Наша разработка может стать действенной альтернативой для пациентов, не реагирующих на лекарства для похудания и не желающих уменьшать объем желудка хирургическим путем», — пояснил доцент MIT Джованни Траверсо, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Как отмечают ученые, бариатрические операции являются одним из самых радикальных методов избавления от лишнего веса. В их рамках медики уменьшают объем желудка при помощи баллонов или путем сшивания верхней части этого пищеварительного органа с петлей тонкой кишки. Это способствует ранней выработке гормонов сытости и снижает массу потребляемой пищи в первые 10−12 недель после операции. Впоследствии эффективность этой процедуры падает из-за развития эффекта привыкания.
Этот эффект, как предположили ученые, можно подавить, если периодически менять форму и размеры баллона, имплантированного в желудок пациента. Существующие силиконовые баллоны являются фактически одноразовыми, что не позволяет осуществлять подобные перемены в их форме и размерах. Для решения этой проблемы исследователи создали новую форму желудочного баллона, чей объем можно менять уже после имплантации в организм пациента.
В дополнение к этому, ученые разработали специальное устройство, которое имплантируется в брюшную стенку и соединено с баллоном при помощи протоков. Встроенная в этот прибор помпа позволяет менять объем баллона и форму неограниченное число раз. Работу этого прибора и баллона исследователи проверили в опытах на свиньях, имевших неограниченный доступ к большим количествам пищи.
Последующие наблюдения показали, что свиньи начали есть на 60% меньше корма через месяц после установки баллона и помпы. При этом исследователи не зафиксировали существенных побочных эффектов и изменений в пищевом поведении животных, что говорит о хорошей переносимости терапии. В ближайшем будущем, как надеются исследователи, разработанный ими подход позволит избавиться от лишнего веса тем, кому не помогают семаглутид и прочие новые лекарства от ожирения.