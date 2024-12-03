Twenty One Pilots выступят на стадионной серии НХЛ в 2025 году

Колумбус — особенный город для Twenty One Pilots, так как в нем родились оба участника дуэта. Чтобы отпраздновать их возвращение, студентам университета штата Огайо, в котором учился вокалист Тайлер Джозеф, будет предоставлена возможность купить билет на матч со скидкой, пишет пресс-служба НХЛ.