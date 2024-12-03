Twenty One Pilots выступят на стадионной серии НХЛ в 2025 году

Национальная хоккейная лига объявила, что дуэт Twenty One Pilots выступит в перерыве матча между командами «Детройт Ред Уингз» и «Коламбус Блю Джекетс». Мероприятие пройдет в городе Колумбус, штат Огайо, 1 марта 2025-го.
Колумбус — особенный город для Twenty One Pilots, так как в нем родились оба участника дуэта. Чтобы отпраздновать их возвращение, студентам университета штата Огайо, в котором учился вокалист Тайлер Джозеф, будет предоставлена возможность купить билет на матч со скидкой, пишет пресс-служба НХЛ.
Серия хоккейных матчей традиционно проводится на открытом воздухе между клубами НХЛ с 2014 года.
Ранее Twenty One Pilots выпустили саундтрек к мультсериалу «Аркейн» — песню The Line (2024).