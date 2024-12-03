Разработан способ повысить продуктивность в животноводстве

«На основе данных о лейкоцитах и эритроцитах мы рассчитывали коэффициент для оценки функциональных резервов организма коровы. Животным с низким коэффициентом проводили терапию с помощью низкоинтенсивного лазерного излучения. Лазерное воздействие проводили на холку от пяти до пятнадцати минут в течение двух недель. В результате животные быстрее восстанавливались после стресса, вырастала продуктивность коров и качество молока», — сообщила автор исследования заведующая кафедрой физиологии и анатомии ИББМ ННГУ Анна Дерюгина.