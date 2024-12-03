Разработан способ повысить продуктивность в животноводстве

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 декабря. /ТАСС/. Ученые Института биологии и биомедицины (ИББМ) ННГУ им. Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород) предложили использовать анализ крови для ранней диагностики стрессового состояния у коров. На основе полученных данных проводилась терапия с помощью низкоинтенсивного лазерного излучения, в результате этого животные быстрее восстанавливались после стресса, вырастала их продуктивность и качество молока, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«На основе данных о лейкоцитах и эритроцитах мы рассчитывали коэффициент для оценки функциональных резервов организма коровы. Животным с низким коэффициентом проводили терапию с помощью низкоинтенсивного лазерного излучения. Лазерное воздействие проводили на холку от пяти до пятнадцати минут в течение двух недель. В результате животные быстрее восстанавливались после стресса, вырастала продуктивность коров и качество молока», — сообщила автор исследования заведующая кафедрой физиологии и анатомии ИББМ ННГУ Анна Дерюгина.
По словам ученых, при плановой ранней диагностике стресса ветеринары смогут своевременно поддерживать здоровье крупного рогатого скота стандартными методами. Кроме лазерного излучения для антистрессовой терапии можно использовать биологически активные вещества и витамины.
«Внедрение метода позволит не только повысить производительность в молочном скотоводстве, улучшить качество молока, но и снизить себестоимость продукции и увеличить срок продуктивного использования животных в отрасли. Значимость данной разработки для национальной экономики определяется необходимостью обеспечения требований “Доктрины продовольственной безопасности РФ” по производству молока», — добавила Дерюгина.
В пресс-службе отметили, что к стрессу коров приводят разные факторы: отсадка от матери, транспортировка, чистка копыт, необходимость постоянно находиться в стойле, неправильное обращение со стороны человека и многое другое. Развитие стресса вызывает более высокую восприимчивость к воспалительным и инфекционным заболеваниям.