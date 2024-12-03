В Ростове поддержали инициативу о повышении штрафов за проезд большегрузов через города

По словам Алексея Логвиненко, эта мера своевременная и поможет существенно изменить дорожную ситуацию. В Ростове-на-Дону уже сделан ряд шагов в улучшении дорожной ситуации. Так, с 1 июня этого года работает запрет на въезд грузовиков в утренние и вечерние «часы пик» с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.