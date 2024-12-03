В Ростове поддержали инициативу о повышении штрафов за проезд большегрузов через города

В Ростове-на-Дону прокомментировали повышение штрафа за проезд большегрузов через города. Об этом сообщил на своей странице глава администрации города Алексей Логвиненко 3 декабря.
— Заместитель Председателя Государственной Думы Виктория Валериевна Абрамченко выступила с предложением о повышении штрафов за проезд большегрузов через города с 500 до 5000 рублей, — говорится в сообщении сити-менеджера.
По словам Алексея Логвиненко, эта мера своевременная и поможет существенно изменить дорожную ситуацию. В Ростове-на-Дону уже сделан ряд шагов в улучшении дорожной ситуации. Так, с 1 июня этого года работает запрет на въезд грузовиков в утренние и вечерние «часы пик» с 7:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00.