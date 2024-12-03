ОК запустили бесконечную ленту рекомендаций под постами и представили ее новый дизайн

Алгоритмы социальной сети анализируют процесс потребления контента пользователями и предлагают наиболее активным из них сетку рекомендуемых постов в формате бесконечной ленты. Это не только текстовый и фотоконтент, но и видеоролики. При этом, пользователи, которые менее углубленно погружаются в контент на платформе, будут видеть в рекомендациях меньшее, но оптимальное для них количество постов.