В аварии с пассажирским автобусом в Уфе пострадала женщина

В Уфе произошла массовая авария с участием пассажирского НефАЗа. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
По информации ведомства, в восемь вечера на пересечении улиц 50 лет СССР и проспекта Октября водитель «Лады Гранта» врезался в стоящие в ожидании разрешающего сигнала светофора пассажирский автобус № 51 и «Пежо».
В результате ДТП пассажирка НефАЗ с травмой головы доставлена в больницу. Всего в салоне автобуса было 50 человек. В иномарке ехали пять человек, никто из них не пострадал.
По факту аварии начато разбирательство.
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