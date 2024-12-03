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В аварии с пассажирским автобусом в Уфе пострадала женщина

Пассажирка получила травму головы.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе произошла массовая авария с участием пассажирского НефАЗа. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

По информации ведомства, в восемь вечера на пересечении улиц 50 лет СССР и проспекта Октября водитель «Лады Гранта» врезался в стоящие в ожидании разрешающего сигнала светофора пассажирский автобус № 51 и «Пежо».

В результате ДТП пассажирка НефАЗ с травмой головы доставлена в больницу. Всего в салоне автобуса было 50 человек. В иномарке ехали пять человек, никто из них не пострадал.

По факту аварии начато разбирательство.

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