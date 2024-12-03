В Башкирии пропал 39-летний Дмитрий Спиридонов из Уфы. Об этом сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.
По данным поисковиков, мужчина исчез еще 25 ноября. Он вышел из дома и не вернулся. В день исчезновения на нем была черно-синяя куртка, на голове — черная шапка, а на ногах — зеленые штаны и черные кроссовки.
Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, карие глаза, седые волосы.
Если вам что-либо известно о местонахождении уфимца, просьба звонить в 112 или 8−800−700−54−52.
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