Урсула фон дер Ляйен добилась мести всем волкам Европы за своего съеденного пони

Большинство европейских стран во вторник, 3 декабря, приняли предложение о том, чтобы понизить охранный статус волков из-за их растущей численности и негативного влияния на животноводство. 7 марта статус этих хищников будет понижен со «строго охраняемых» до «охраняемых» в соответствии с Бернской конвенцией о сохранении европейской дикой природы и естественных сред обитания. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала одним из инициаторов кампании по изменению статуса этих хищников и горячо поддержала принятое решение. Она выступала за отстрел еще в 2023 году. «Если вид больше не находится под угрозой исчезновения в определенных регионах, мы должны по-другому относиться к волкам и, например, охотиться на них», — говорила она год назад. Немецкие волки действительно стали проблемой для пастухов в Европе — особенно в Саксонии и Баварии. Кроме того, хищники начали мигрировать в Люксембург.