Радий Хабиров рассказал об окончании строительства Межвузовского кампуса в Уфе

— В госкомитете по экспертизе последние формальности добиваем уже. Вы знаете, что эти семь башен — это четыре с половиной мест размещения, то есть там будет жить такое количество студентов, — сказал глава Башкирии. — Сам по себе это архитектурно красивый объект. Фундамент уже вырыли, скоро бетон начнут заливать. Нам правительство России поставило задачу сдать его в конце 2025 года, это невероятные сроки. Наверное, мы закончим его в 2026 году, но не позже. Представьте, 120 тысяч квадратных метров построить, 34 этажа самая высокая башня башня. Она будет видна из любой точки Уфы.