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В Ростовской области обновили коррекционные школы

На Дону за 290 миллионов рублей обновили коррекционные школы.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области обновили коррекционные школы. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

С 2019 года все коррекционные школы Ростовской области обновили в рамках национального проекта «Образование». На все работы выделили 140 миллионов рублей из федеральной казны, 150 миллионов из бюджета региона.

Так, подрядные организации провели ремонт образовательных учреждений, закупили коррекционное оборудование и необходимую мебель. Также в школах открыли учебные агрокомплексы и мастерские сразу по нескольким профилям. Ребята смогут обучиться швейному делу, гончарному искусству, массажу, фото и видео.