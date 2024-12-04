В Перми 11-летняя школьница изобрела «БумБатлокат» и собрала 235 кг макулатуры

Всероссийская акция «БумБатл» в Пермском крае стартовала с 23 сентября и продолжалась до 15 ноября. Маргарита присоединилась к ней в октябре. За месяц успела собрать и сдать больше двух пудов бумаги и картона. Юного эколога из Перми признали лучшей среди всех участников, которые сдавали макулатуру в рамках «БумБатла» в Экопункте у ТРЦ «Планета».