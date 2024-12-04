В Перми 11-летняя школьница изобрела «БумБатлокат» и собрала 235 кг макулатуры

В Перми определили победителей экологического конкурса по сбору макулатуры «БумБатл». В номинации #ПудЗаПермскийКрай победила 11-летняя Маргарита Блок. Школьница изобрела «БумБатлокат» и собрала с его помощью 235 кг бумаги и картона.
Всероссийская акция «БумБатл» в Пермском крае стартовала с 23 сентября и продолжалась до 15 ноября. Маргарита присоединилась к ней в октябре. За месяц успела собрать и сдать больше двух пудов бумаги и картона. Юного эколога из Перми признали лучшей среди всех участников, которые сдавали макулатуру в рамках «БумБатла» в Экопункте у ТРЦ «Планета».
В ПРО ТКО «Комсомолке» рассказали, что Маргарита каждый день приходила с макулатурой в Экопункт. Первые дни ей было тяжело носить бумагу, да и в руках ее много не унесешь.
Девочке пришла в голову гениальная идея. Она взяла два самоката и соединила их скотчем. Так появился ее верный помощник «БумБатлокат». К сбору макулатуры Маргарита подключила соседей, родственников и маминых коллег с работы. Пустые коробки и упаковку девочке также охотно отдавали в магазинах неподалеку от дома.
Первым пуд макулатуры собрал и принес в Экопункт у «Планеты» еще один житель Перми Андрей Пьянков. Маргарита Блок со своей семейной группой поддержки сдала 14 пудов!
Юный эколог поставила перед собой цель в следующем «БумБатле» побить свой рекорд.
«Ведь я еще не добралась до папиной работы», — говорит Маргарита.