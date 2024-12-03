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«Не знаю, как разрешится ситуация»: Хабиров высказался об уголовном деле против и.о. вице-премьера Башкирии Алана Марзаева

Глава Башкирии прокомментировал уголовное дело против Алана Марзаева.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 3 декабря, глава Башкирии Радий Хабиров в ходе прямой линии высказался об уголовном деле против исполняющего обязанности вице-премьера Башкирии Алана Марзаева.

— Не знаю, как разрешится ситуация. Он вину не признает. Есть суд — суд и решит. А когда суд решает, мы решение [об увольнении] сразу принимаем, — заявил руководитель региона.

Напомним, в начале минувшего октября стало известно о задержании Алана Марзаева. Следственный комитет предъявил обвинение чиновнику. Ему вменяют получение взятки в размере 37 миллионов рублей.

В начале прошлого месяца Басманный районный суд постановил заключить Марзаева под стражу до 30 ноября. Сторона защиты подала три апелляции, но суд не стал их удовлетворять. Кроме того, в инстанции было зарегистрировано ходатайство следствия о продлении меры пресечения чиновнику до 28 февраля.

Во время судебного процесса Марзаев заявил, что правоохранительным органам все еще не удалось установить его причастность к преступлению.

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