Порт-Сент-Луси
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко принял указ о реагировании должностных лиц на критику в госСМИ

Лукашенко принял 3 декабря указ о реагировании должностных лиц на критику в госСМИ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко внес поправки в указ о реагировании должностных лиц на критику в государственных средствах массовой информации, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу руководителя республики.

Сообщается, что Александр Лукашенко подписал 3 декабря указ № 452. Этим документом актуализируется с учетом современных тенденций развития информационной сферы указ № 630 «О реагировании должностных лиц на критические выступления в государственных средствах массовой информации».

Новый указ принят для объективного отражения в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах общественно значимой информации. Кроме того, для определения и оперативного решения проблем, о которых сообщают государственные СМИ.

«Он ориентирован на развитие современных каналов обратной связи с населением и более широкое использование потенциала государственных СМИ при подготовке материалов критической аналитики», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Лукашенко ответил про шахтерские зарплаты у белорусских профессоров: «Не пожалеем денег, если будет результат».

Также рассказали, что Минздрав установил тарифы на платные прием и консультацию врача в Беларуси: «Первичный прием у профессора до 52 рублей, консультации у врачей — от 42 до 85 рублей».

Еще узнайте о том, что в Беларуси готовят закон о сертификации навыков рабочих профессий, по которому можно будет получить свидетельство без обучения.

Кроме того, Белгидромет сказал, какая погода будет в декабре 2024 в Беларуси.