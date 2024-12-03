Лукашенко принял указ о реагировании должностных лиц на критику в госСМИ

Президент Беларуси Александр Лукашенко внес поправки в указ о реагировании должностных лиц на критику в государственных средствах массовой информации, пишет БелТА со ссылкой на пресс-службу руководителя республики.
Сообщается, что Александр Лукашенко подписал 3 декабря указ № 452. Этим документом актуализируется с учетом современных тенденций развития информационной сферы указ № 630 «О реагировании должностных лиц на критические выступления в государственных средствах массовой информации».
Новый указ принят для объективного отражения в средствах массовой информации и на интернет-ресурсах общественно значимой информации. Кроме того, для определения и оперативного решения проблем, о которых сообщают государственные СМИ.
«Он ориентирован на развитие современных каналов обратной связи с населением и более широкое использование потенциала государственных СМИ при подготовке материалов критической аналитики», — говорится в сообщении.
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